Со стройки завода в Усть-Луге угнали экскаватор почти за 20 млн рублей

Подрядчик на строительстве завода в Кингисеппском районе пострадал от действий неизвестных. Они увели прямо со стройплощадки дорогостоящий экскаватор, а каток для асфальта сожгли.
Об этом стало известно порталу 47news 3 апреля.
Так, в минувшие сутки полиции поступило сообщение о том, двумя днями ранее на строительной площадке «Русхимальянса» была подожжена техника для укладки асфальта. Каток выгорел частично. Позже рядом с ним был обнаружен кусок тряпки пропитанной горючим.
Еще через 20 минут в полицию обратился представитель уже другой компании. Он пожаловался, что с той же площадки кто-то угнал почти новый гусеничный экскаватор. Его стоимость составляет порядка 18 млн рублей.
Особенно странным может показаться тот факт, что на пункте пропуска стройки охрана сообщила, что камеры видеонаблюдения уже пять дней не работают. В загадочном происшествии сейчас разбираются правоохранители.