Со стройки завода в Усть-Луге угнали экскаватор почти за 20 млн рублей

Подрядчик на строительстве завода в Кингисеппском районе пострадал от действий неизвестных. Они увели прямо со стройплощадки дорогостоящий экскаватор, а каток для асфальта сожгли.

Об этом стало известно порталу 47news 3 апреля.

Так, в минувшие сутки полиции поступило сообщение о том, двумя днями ранее на строительной площадке «Русхимальянса» была подожжена техника для укладки асфальта. Каток выгорел частично. Позже рядом с ним был обнаружен кусок тряпки пропитанной горючим.

Еще через 20 минут в полицию обратился представитель уже другой компании. Он пожаловался, что с той же площадки кто-то угнал почти новый гусеничный экскаватор. Его стоимость составляет порядка 18 млн рублей.

47news бизнесмен. Пошли по следам, они вдоль линии электропередачи, а затем четыре километра по просеке до асфальтовой дороги на карьер. Там, видимо, на трал погрузили. Оборудование спутникового слежения было демонтировано и выброшено. Мы его нашли там же в лесу, — рассказал порталубизнесмен.

Особенно странным может показаться тот факт, что на пункте пропуска стройки охрана сообщила, что камеры видеонаблюдения уже пять дней не работают. В загадочном происшествии сейчас разбираются правоохранители.