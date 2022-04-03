Лобовое столкновение иномарки и мусоровоза в Ленобласти унесло жизнь человека

Водитель «Шевроле» уснул прямо за рулем и выехал на встречную полосу. Столкновения не удалось избежать.

В Воскресенье, 3 апреля, на трассе «Грузино-Керро» произошло смертельное ДТП. Как пишет 47channel, водитель серой иномарки уснул за рулем и выехал на «встречку», где двигался мусоровоз. Водитель большегруза не смог избежать аварии.

В результате лобового удара «Шевроле» превратилась в груду металла, а ее владелец погиб на месте. Пассажиру иномарки повезло — он получил травмы средней степени тяжести. Остальные обстоятельства происшествия выясняются.

Это не первый летальный исход в результате ДТП за последние сутки. Ранее мы писали о происшествии у деревни Новая Пустошь, где произошла жуткая авария. Местные жители винят в трагедии «Ленавтодор» из-за плохого качества трассы.