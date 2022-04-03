Более 22 тысяч педагогов Ленобласти прошли тест на Covid-19 перед началом работы

Сотрудники региональных учебных заведений обследовались на наличие вируса после прошедших школьных каникул.

Об этом 3 апреля пишет официальный tg-канал правительства региона Админка Ленобласти.

Так, 22 707 сотрудников областных школ прошли тестирование на COVID-19 перед выходом на работу после каникул. Обследование педагогов проводилось бесплатно по их месту жительства.

Такая мера была необходима, поскольку уже завтра, 4 апреля, в школах возобновится учебный процесс. Несмотря на то, что ковид-требования значительно смягчены, риск заразиться все еще есть.

Сейчас в школах разрешено начинать занятия в одно время, проводить уроки в разных кабинетах, посещать школы родителям. Сохранены генеральные уборки, применение дезинфицирующих средств, проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков.