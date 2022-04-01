В России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину для профилактики Covid-19.
Об этом вечером, 1 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.
Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России, — приводится в сообщении ведомства.
Вакцина, как и препарат «Спутник V», состоит из двух компонентов и вводится при помощи специального распылителя в носовую полость. Интервал между прививкой составит три недели. Сейчас опробовать препарат можно только в медучреждениях.
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