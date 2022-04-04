В Ленобласти 5 апреля будет снежно и ветрено

Автор: Гузель Галимова
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Во вторник, 5 апреля, в Ленобласти будет снежно и ветрено. Такой неутешительный прогноз дали синоптики

Днем ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами небольшие, ночью и. утром в отдельных районах – сильные. Местами метель, налипание мокрого снега. Утром и днем порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°C, местами до -7°C, днем +1…+6°C. На дорогах сложная обстановка.

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