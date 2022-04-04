Дрозденко обсудил с Перминовым итоги региональной недели сенатора

В понедельник, 4 апреля, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко встретился с замсекретарем Генсовета «Единой России», сенатором от 47 региона Сергеем Перминовым.

На встречи обсуждались социально-экономическая и политическая повестка и алгоритмы взаимодействия по законодательным инициативам. А также подвели итоги региональной недели и обсудили подготовку к проведению в мае Дней Ленинградской области в Совете Федерации.