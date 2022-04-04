«Колумбайн» внесли в перечень террористических и экстремистских организаций

Движение «Колумбайн», запрещенное в России как террористическое, внесено в официальный перечень террористических и экстремистских организаций, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

22 марта сотрудники ФСБ задержали в Сочи подростка, который являлся администратором онлайн-сообщества «Колумбайн».

Задержанный также причастен к распространению ложной информации о подготовке терактов в школах. По данным ФСБ, подросток получил права администратора группы от гражданина Украины, с которым он общался в Telegram.

2 февраля Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения «Колумбайн», другое название – «Скулшутинг», террористическим. Этому предшествовало выявление сотрудниками ФСБ множества крупных колумбайновских интернет-сообществ численностью около 50 тысяч пользователей.