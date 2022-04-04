Авиакомпания «Аэрофлот» снизит цены на полеты по России на 30-35 процентов

«Аэрофлот» продает билеты на перелеты по России с 28 апреля по 31 мая 2022 года со скидкой 30-35%, сообщил перевозчик.

Купить билеты со скидкой можно с 4 по 12 апреля. Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/ Санкт-Петербургом/ Красноярском/ Владивостоком/ Хабаровском и городами России. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву/ Санкт-Петербург/ Красноярск/ Владивосток/ Хабаровск.

В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Полёт необходимо совершить на собственных рейсах «Аэрофлота» и рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU.