Самолет из Петербурга не смог приземлиться в Архангельске из-за лосей

Вылетевший из Петербурга самолет не сразу смог приземлиться в аэропорту Архангельска.

Воздушному судно пришлось уйти на второй круг из-за лосей на взлетно-посадочной полосе. В результате все благополучно завершилось, и Superjet 100 успешно приземлился. Пострадавших нет.

Северо-западная транспортная прокуратура проверит целостность периметрового ограждения аэропорта, а также оценит действия службы авиационной безопасности и при необходимости принять меры реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России до 7 апреля.