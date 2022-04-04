Расстрелы, избиения и издевательства: российские военные рассказали об ужасах украинского плена

«Мне сложно это произнести, но собирались кастрировать». Российские военные вырвались из плена украинских нацбатальонов и смогли рассказать о нечеловеческих пытках.

Минобороны публикует серию небольших интервью с российскими солдатами, которые прошли через ад украинского плена. Рассказы побывавших там — очередное доказательство, что о никакой гуманности к пленным у ВСУ не было и нет.

«Угрожали расстрелами, избивали летчиков, которым говорили, что вернутся только инвалидам».

«Был один человек, который говорил, что не стоит, потому что мы нужны для чего-то были. Когда волокли нас из машины санитарной, там были товарищи, у которых были простреляны ноги, они не могли самостоятельно передвигаться, и их силой волокли, подталкивали, били. Было слышно, как ночью открывается дверь и начинают избивать летчиков. У нас было два летчика, и их постоянно били и не давали им спать. В любой момент ночью можно было услышать, как спрашивают: «Летчики, вы спите?», и их заставляли отвечать: «Мы не спим, небо сторожим». Постоянно издевались и говорили, что если летчики вернутся в Россию, то только инвалидами».

«Товарищ стоит на коленях, руки за головой. Он (украинский солдат) разворачивается и выпускает в него очередь из автомата».

Совсем молодой парень провел в спортзале и СИЗО в качестве военнопленного несколько дней. То, что с ним и его соратниками там произошло, он запомнит на всю оставшуюся жизнь:

«Спать мне не удавалось, за двое суток я не ел вообще. Нас каждый день заставляли записывать видео по их тексту. Если у кого-то что-то не получалось — нас били».

«Я так понял у них к кадыровцам особое отношение».

Как признался герой видео, украинцы били его и остальных пленных так, чтобы не осталось живого места. Угрожали кастрацией, чтобы «не оставляли потомства». Он добавил, что к военнослужащим из Чеченской республики националисты относились с особой ненавистью.

«Офицера избивали два дня, на третий утащили в подвал, и там он умер от потери крови».

На этом видео военнослужащий рассказывает о кошмарах, которым подвергся русский офицер. После этого становится ясно, что офицерская честь среди бандеровцев неизвестное понятие.