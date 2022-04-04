В Луге заметили краснокнижного черного аиста – фото

В соцсети появились фотографии черного аиста, который занесен в Красную книгу.

Редкого пернатого заметили в небе над Лугой. Местные жители отметили, что аистов в районе немало, однако встретить именно черных – явление нечастое.

Фото: Светлана Белых, Птицы СПб и России, ВК

Специалисты отмечают, что обычные черные аисты заглядывают в Ленобласть в середине апреля. Чаще всего гнездятся они в массивах старого леса, расположенных на границах с водоемами и болотами.

Ранее в Ломоносовском районе Ленобласти были замечены белые аисты.