Врачи из Петербурга провели уникальную операцию юноше, страдающем от опухоли на мозге

Автор: Анастасия Щербакова
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Врачи центра Алмазова провели 15-летнему подростку операцию на головном мозге. В момент удаления опухоли юноша находился в сознании.

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Фото: сайт медцентра Алмазова

Молодой человек прибыл на операцию в Петербург из Мурманска. В школе у него произошел эпилептический приступ. Позже МРТ показало 3-сантиметровую опухоль, которая давила на зону мозга, отвечающую за речь и ее понимание.

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Фото: сайт медцентра Алмазова

Доктора медицинского центра ввели мальчика в наркоз, сделали трепанацию черепа, а после вывели из бессознательного состояния под местную анестезию. Это было необходимо, чтобы стимулировать током определённые зоны мозга, задавать пациенту вопросы и по ответам сразу понимать, всё ли идёт правильно. Такие хирургические манипуляции обычно проводят только взрослым.

Операция прошла успешно — опухоль была удалена, а мозговые функции восстановились за сутки.

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Фото: сайт медцентра Алмазова
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