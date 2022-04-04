Врачи из Петербурга провели уникальную операцию юноше, страдающем от опухоли на мозге

Врачи центра Алмазова провели 15-летнему подростку операцию на головном мозге. В момент удаления опухоли юноша находился в сознании.

Молодой человек прибыл на операцию в Петербург из Мурманска. В школе у него произошел эпилептический приступ. Позже МРТ показало 3-сантиметровую опухоль, которая давила на зону мозга, отвечающую за речь и ее понимание.

Доктора медицинского центра ввели мальчика в наркоз, сделали трепанацию черепа, а после вывели из бессознательного состояния под местную анестезию. Это было необходимо, чтобы стимулировать током определённые зоны мозга, задавать пациенту вопросы и по ответам сразу понимать, всё ли идёт правильно. Такие хирургические манипуляции обычно проводят только взрослым.

Операция прошла успешно — опухоль была удалена, а мозговые функции восстановились за сутки.