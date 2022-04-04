11-летний мальчик бесследно пропал в Петербурге

«Лиза Алерт» просит помощи в поисках Ильи Андреева. Днем, 4 апреля, он ушел из дома и не вернулся.

О пропаже 11-летнего Ильи сообщают волонтеры-поисковики в своем сообществе вечером, 4 апреля.

Сообщается, что мальчик ушел из дома 4 апреля и до сих пор не вернулся. Связаться с ребенком родные и друзья не могут. Приметы Ильи приводит «Лиза Алерт».