11-летний мальчик бесследно пропал в Петербурге

«Лиза Алерт» просит помощи в поисках Ильи Андреева. Днем, 4 апреля, он ушел из дома и не вернулся.
О пропаже 11-летнего Ильи сообщают волонтеры-поисковики в своем сообществе вечером, 4 апреля.
Сообщается, что мальчик ушел из дома 4 апреля и до сих пор не вернулся. Связаться с ребенком родные и друзья не могут. Приметы Ильи приводит «Лиза Алерт».
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