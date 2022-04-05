Штраф за продажу техники без предустановленного российского ПО могут отменить

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленного российского программного обеспечения (ПО).
Такое решение министерством было принято, чтобы разрешить правовую коллизию, которая возникла после легализации параллельного импорта.
В ведомстве отметили, что по закону производители гаджетов и другой техники обязаны ставить российское ПО на свою продукцию. В противном случае продавцов ждет штраф.
Однако в случае с параллельным импортом речь идет о поставке товаров от сторонних поставщиков и без согласия правообладателя.
В настоящее время Минцифры предлагает мораторий, освобождающий от наказания лишь продавцов. Ведомство уже подготовило проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
Российское ПО предустанавливается на устройства с 1 апреля прошлого года. Список приложений и программ утверждается каждый год на основе отбора заявок, которые были поданы правообладателями.