Милонов предложил вернуть пятилетнее высшее образование

Многие специалисты сомневаются в эффективности двухступенчатой системы обучения, включающей бакалавриат и магистратуру.

Депутат Госдумы России Виталий Милонов считает, что традиционная система обучения в ВУЗах в свое время показала свою эффективность.

В связи с этим парламентарий направил письмо на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова с предложением вернуться к прежней схеме.

По мнению Милонова, двухступенчатая система предполагала, что после бакалавриата студенты могли продолжать обучение в Европе.