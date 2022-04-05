Милонов предложил вернуть пятилетнее высшее образование

Многие специалисты сомневаются в эффективности двухступенчатой системы обучения, включающей бакалавриат и магистратуру.
Депутат Госдумы России Виталий Милонов считает, что традиционная система обучения в ВУЗах в свое время показала свою эффективность.
В связи с этим парламентарий направил письмо на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова с предложением вернуться к прежней схеме.
По мнению Милонова, двухступенчатая система предполагала, что после бакалавриата студенты могли продолжать обучение в Европе.
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01.04.2022 232