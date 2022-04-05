Ростуризм хочет к майским праздникам возобновить поездки в Турцию

Россия и Турция работают над тем, чтобы за апрель к майским праздникам постепенно восстановить полетные программы, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова по результатам телефонного разговора с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

— Обсудили с коллегой текущую ситуацию, — отметила глава службы, добавив, что ведется работа по созданию условий для проведения предстоящего туристического сезона. Об этом Догузова сообщила в своём Telegram-канале.

Ранее руководитель Ростуризма отметила, что ведомство совместно с туроператорами, Минтрансом, Росавиацией и зарубежными коллегами проводят работу по формированию новых логистических цепочек. Догузова выразила надежду, что полетные программы по самым востребованным летним направлениям удастся восстановить уже этой весной.