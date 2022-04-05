В Ленобласти задержали 19-летнего петербуржца с крупной партией наркотиков

В Ленобласти сотрудники транспортной полиции задержали 19-летнего петербуржца, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.
В ходе осмотра в его рюкзаке нашли сверток с наркотиками, перемотанный коричневым скотчем, который он бережно спрятал в мужской носок. Также в его квартире полицейские нашли еще 40 пакетиков с запрещенным. В общей сложности у молодого человека изъяли около 330 граммов наркотиков.
Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО
Наркотики он покупал через Интернет, а потом с помощью закладок продавал их.
В отношении парня возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде ареста.
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