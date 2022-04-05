Наркоторговца с полукилограммом «синтетики» задержали у станции Сусанино

Около станции Сусанино в Гатчинском районе Ленобласти сотрудники транспортной полиции задержали 37-летнего местного жителя с 500 граммами наркотиков.

Как сообщили в МВД России на транспорте, во время личного досмотра в куртке мужчины обнаружили перемотанный зелёной изолентой сверток с надписью «500». Также в его автомобиле нашли еще два пакета с 131 свертком. Экспертиза показала, что в пакетах был синтетический наркотик массой более 555 граммов.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте

Известно, что запрещенное он покупал в интернете, чтобы в дальнейшей перепродавать их в Петербурге и Ленобласти через закладки.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее в Ленобласти задержали 19-летнего петербуржца с крупной партией наркотиков.