Очередной каршеринг завершил свою жизнь неудачной парковкой в Петербурге

По предварительным данным водитель автомобиля скрылся.
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, на улице Партизана Германа водитель каршеринга влетел в стену подземной парковки.
Отмечается, что водитель, предварительно, не справился с управлением, после чего скрылся с места ДТП.
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