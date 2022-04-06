Очередной каршеринг завершил свою жизнь неудачной парковкой в Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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По предварительным данным водитель автомобиля скрылся.

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Очередной каршеринг завершил свою жизнь неудачной парковкой в Петербурге Петербург, Каршеринг в Санкт-Петербурге, Каршеринг в России, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
Очередной каршеринг завершил свою жизнь неудачной парковкой в Петербурге Петербург, Каршеринг в Санкт-Петербурге, Каршеринг в России, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
Очередной каршеринг завершил свою жизнь неудачной парковкой в Петербурге Петербург, Каршеринг в Санкт-Петербурге, Каршеринг в России, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today_unreleased

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, на улице Партизана Германа водитель каршеринга влетел в стену подземной парковки.

Отмечается, что водитель, предварительно, не справился с управлением, после чего скрылся с места ДТП.

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31.03.2022 228
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