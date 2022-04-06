Очередной каршеринг завершил свою жизнь неудачной парковкой в Петербурге

По предварительным данным водитель автомобиля скрылся.

Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, на улице Партизана Германа водитель каршеринга влетел в стену подземной парковки.

Отмечается, что водитель, предварительно, не справился с управлением, после чего скрылся с места ДТП.