Петербуржцы масово скупают дачные участки под городом

Похожая ситуация наблюдалась в первую волну пандемии в 2020 году.
По информации ГК «Максимум Лайф Девелопмент», петербуржцы начали скупать участки в коттеджных посёлках под городом.
Отмечается, что объем продаж вырос на 80% по сравнению с мартом прошлого года.
Так, пик весеннего сезона на загородном рынке Северной столицы сдвинулся на март.
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24.01.2022 494