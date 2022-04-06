Петербуржцы масово скупают дачные участки под городом

Похожая ситуация наблюдалась в первую волну пандемии в 2020 году.

По информации ГК «Максимум Лайф Девелопмент», петербуржцы начали скупать участки в коттеджных посёлках под городом.

Отмечается, что объем продаж вырос на 80% по сравнению с мартом прошлого года.

Так, пик весеннего сезона на загородном рынке Северной столицы сдвинулся на март.