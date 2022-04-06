Женщина погибла при падении из окна многоэтажки в Шушарах

Произошедшему предшествовал конфликт с сыном.
По информации правоохранительных органов, вечером у одной из многоэтажек на Валдайской улице было обнаружено тело 50-летней женщины.
Прибывшие медики диагностировали смерть от падения с большой высоты.
В полиции отметили, что в этот день женщина конфликтовала с сыном. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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