Женщина погибла при падении из окна многоэтажки в Шушарах

Произошедшему предшествовал конфликт с сыном.

По информации правоохранительных органов, вечером у одной из многоэтажек на Валдайской улице было обнаружено тело 50-летней женщины.

Прибывшие медики диагностировали смерть от падения с большой высоты.

В полиции отметили, что в этот день женщина конфликтовала с сыном. Выясняются все обстоятельства произошедшего.