В России предложили выплачивать алименты мужчинам

В России хотят дать мужчинам одинаковые с женщинами права на получение алиментов.
Законопроект на одинаковый доступ к алиментам внесло в Госдуму заксобрание Архангельской области. Об этом сообщают Известия.
После рассмотрения проекта, правовое управление Госдумы дало на него положительное заключение.
Предполагается, что инициативу намерены поддержать в профильном комитете по вопросам семьи, женщин и детей и большинстве фракций.
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01.04.2022 201
В случае принятия проекта, оба супруга получат право в течение трех лет со дня рождения ребенка требовать предоставления алиментов.