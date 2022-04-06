В России предложили выплачивать алименты мужчинам

В России хотят дать мужчинам одинаковые с женщинами права на получение алиментов.

Законопроект на одинаковый доступ к алиментам внесло в Госдуму заксобрание Архангельской области. Об этом сообщают Известия.

После рассмотрения проекта, правовое управление Госдумы дало на него положительное заключение.

Предполагается, что инициативу намерены поддержать в профильном комитете по вопросам семьи, женщин и детей и большинстве фракций.

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В случае принятия проекта, оба супруга получат право в течение трех лет со дня рождения ребенка требовать предоставления алиментов.