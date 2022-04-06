Россияне массово жалуются на ложные ценники в магазинах

Роспотребнадзор начал получать массовые жалобы на несоответствие ценников в зале магазина и на кассе.

Согласно полученным данным, в ведомстве рассказали о более одной тысячи заявлений на ложные ценники в магазинах за период с 14 по 25 марта. Об этом сообщают Известия.

Покупатели жалуются, что торговые сети часто вывешивают объявления о том, что указанная на витрине стоимость может быть не актуальна, а для уточнения цены ее надо узнать у продавца.

Эксперты рассказали, что данный вариант объявлений является незаконным. Кассир обязан продать товар должен быть продан за сумму, которая указана на прилавке.

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Данное требование покупателя будет обусловлено Гражданским кодексом (ГК РФ), ведь ценник является публичной офертой.

А консультация продавца и произнесенная им цена не может являться публичной офертой.