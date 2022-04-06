Россияне массово жалуются на ложные ценники в магазинах

Роспотребнадзор начал получать массовые жалобы на несоответствие ценников в зале магазина и на кассе.
Согласно полученным данным, в ведомстве рассказали о более одной тысячи заявлений на ложные ценники в магазинах за период с 14 по 25 марта. Об этом сообщают Известия.
Покупатели жалуются, что торговые сети часто вывешивают объявления о том, что указанная на витрине стоимость может быть не актуальна, а для уточнения цены ее надо узнать у продавца.
Эксперты рассказали, что данный вариант объявлений является незаконным. Кассир обязан продать товар должен быть продан за сумму, которая указана на прилавке.
Данное требование покупателя будет обусловлено Гражданским кодексом (ГК РФ), ведь ценник является публичной офертой.
А консультация продавца и произнесенная им цена не может являться публичной офертой.