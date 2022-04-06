В течение месяца в России начнётся производство препарата для щитовидной железы, входящего в список жизненно важных.

Как передает ТАСС 6 апреля, Минздрав зарегистрировал отечественный препарат «L-тироксин». Производством лекарства займется российская фармацевтическая компания Renewal.

По данным производителя, его мощности позволяют выйти при необходимости на начальном этапе на объем 500 тысяч упаковок «L-тироксина» в месяц, впоследствии — 1 млн упаковок в месяц, — пишет агенство со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Запуск производства будет налажен в течение этого месяца. Препарат будет поставляться в дозировках 50 мкг и 100 мкг.