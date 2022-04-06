Снегопад спровоцировал серию ДТП на Витебском проспекте — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец делится кадрами аварий, которыми усеяна дорога от Пушкина до Петербурга.

Витебский проспект днем, 6 апреля, собрал «любителей летней резины». По меньшей мере, на коротком участке трассы произошло уже пять ДТП. Причиной тому стал неожиданный снегопад. Кадры с мест аварий публикует паблик ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Снегопад спровоцировал серию ДТП на Витебском проспекте - фото снегопад Петербург, снег, погода, ДТП, аварии
Снегопад спровоцировал серию ДТП на Витебском проспекте - фото снегопад Петербург, снег, погода, ДТП, аварии
Снегопад спровоцировал серию ДТП на Витебском проспекте - фото снегопад Петербург, снег, погода, ДТП, аварии
Снегопад спровоцировал серию ДТП на Витебском проспекте - фото снегопад Петербург, снег, погода, ДТП, аварии
Снегопад спровоцировал серию ДТП на Витебском проспекте - фото снегопад Петербург, снег, погода, ДТП, аварии
Снегопад спровоцировал серию ДТП на Витебском проспекте - фото снегопад Петербург, снег, погода, ДТП, аварии
Фото: Владимир Хорунжий / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Снегопад спровоцировал серию ДТП на Витебском проспекте - фото снегопад Петербург, снег, погода, ДТП, аварии
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