Видео: резкий маневр иномарки в Петербурге стоил самокатчику тяжелых травм

На Петроградской набережной водитель вошел в поворот на скорости и снес проезжавшего мужчину на самокате.
Видео жуткого столкновения публикует редакция Mash на Мойке днем, 6 апреля.
Как видно на кадрах, машина вошла в занос и задела мужчину на электросамокате. От силы столкновения самокатчика отбросило на несколько метров в сторону. В полете он также ударился об одно из деревьев, высаженных воль набережной.
В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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