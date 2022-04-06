Видео: резкий маневр иномарки в Петербурге стоил самокатчику тяжелых травм

На Петроградской набережной водитель вошел в поворот на скорости и снес проезжавшего мужчину на самокате.

Видео жуткого столкновения публикует редакция Mash на Мойке днем, 6 апреля.

Как видно на кадрах, машина вошла в занос и задела мужчину на электросамокате. От силы столкновения самокатчика отбросило на несколько метров в сторону. В полете он также ударился об одно из деревьев, высаженных воль набережной.

В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.