Под Сланцами заметили медведя – фото

В Сланцевском районе Ленобласти заметили проснувшегося после зимней спячки медведя.
Как рассказали местные жители, косолапый прогулялся по деревне Кукин Берег в Ленобласти, рядом с двумя деревнями в Псковской области. И, оставив огромные следы, предположительно, направился в сторону погранзаставы.
Фото: Наташа Исакова, Сланцы - не тапки, ВК
Ранее свежие медвежьи следы были замечены в Волосовском районе.
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