Под Сланцами заметили медведя – фото

Автор: Гузель Галимова
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В Сланцевском районе Ленобласти заметили проснувшегося после зимней спячки медведя.

Как рассказали местные жители, косолапый прогулялся по деревне Кукин Берег в Ленобласти, рядом с двумя деревнями в Псковской области. И, оставив огромные следы, предположительно, направился в сторону погранзаставы.

Под Сланцами заметили медведя – фото Сланцевский район, медведь, Ленобласть
Под Сланцами заметили медведя – фото Сланцевский район, медведь, Ленобласть
Фото: Наташа Исакова, Сланцы - не тапки, ВК

Ранее свежие медвежьи следы были замечены в Волосовском районе.

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06.04.2022 97
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