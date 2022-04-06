Под Сланцами заметили медведя – фото

В Сланцевском районе Ленобласти заметили проснувшегося после зимней спячки медведя.

Как рассказали местные жители, косолапый прогулялся по деревне Кукин Берег в Ленобласти, рядом с двумя деревнями в Псковской области. И, оставив огромные следы, предположительно, направился в сторону погранзаставы.

Фото: Наташа Исакова, Сланцы - не тапки, ВК

Ранее свежие медвежьи следы были замечены в Волосовском районе.