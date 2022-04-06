Фото: двух медвежат, оставшихся без мамы в поврежденной берлоге, спасли в Лодейнопольском районе

Из поврежденной берлоги в Лодейнопольском районе Ленобласти спасли двух медвежат.

Как рассказали в комитете по животному миру Ленобласти, во время рубки леса недалеко от деревни Ребовичи спецтехника задела берлогу, в которой находились медведица с двумя малышами. Медведица убежала, в таких случаях мать уже не возвращается к медвежатам.

После консультации со специалистами, было принято решение забрать медвежат и отправить их на реабилитацию.

Ранее егерь из Лужского района спас медвежат, чью мать убили браконьеры.