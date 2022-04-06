Зюганов: если РФ не выполнит задачи спецоперации, россияне наденут шинели

Лидер КПРФ сделал неоднозначное заявление на заседании Молодежного парламента при Госдуме РФ.

Слова политика 6 апреля передает РИА Новости.

Так, в ходе выступления на Молодежном парламенте, Зюганов напомнил, что поставленные Владимиром Путиным задачи по демилитаризации и денацификации Украины должны быть выполнены. Иначе — россиянам придется надеть шинели. Вероятно, политик имел ввиду военную форму.

Путин объявил стратегию, за которую все проголосовали единогласно в Думе, Совете Федерации, Совете безопасности, – демилитаризация и борьба с нацизмом и бандеровщиной. Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит… вам всем придется надеть шинели», – обратился Зюганов к членам Молодежного парламента.