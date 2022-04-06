Электронные издания «Гарри Поттера» снимают с продажи в России

ЛитРес и MyBook снимают с продажи серию книг о «Гарри Поттере» по требованию правообладателя.

Два сервиса продажи электронных книг, названных выше, 6 апреля объявили о скором прекращении продажи книг Джоан Роулинг. Предварительно известно, что электронные версии изданий пропадут 8 апреля.

К сожалению, 8 апреля серия о мальчике, который выжил, снимается с продажи. Успейте купить книги и они останутся в вашей библиотеке, передает пресс-служба ЛитРес.

В MyBook также прокомментировали закрытие продаж книг в электронном издании:

К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя.

Судьба серии книг о мальчике со шрамом на бумажных носителях пока не известна.