Книги Стивена Кинга пропадут с полок книжных магазинов России

Американский «король ужасов» приостанавливает сотрудничество с российским издательством АСТ.

Об этом в среду, 23 марта, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу издательского холдинга.

Агент Стивена Кинга официально уведомил издательство, что автор временно приостанавливает сотрудничество по всем новым контрактам. Таким образом, права на все ранее купленные произведения остаются за АСТ на все время действия контрактов, — рассказали в компании.

В последние годы Стивен Кинг был самым продаваемым зарубежным писателем в России, обогнав даже Дарью Донцову и Фёдора Достоевского.

Теперь, по мнению литературных обозревателей и экспертов, первое место Кинга в топе продаж может занять Дарья Донцова.

Такое мнение озвучивается в Telegram-канале Книжный феникс. Также обозреватели канала предполагают, что лидером продаж может стать и Джордж Оруэлл, известный по антиутопии «1984».