19-летний зацепер добирался в Петербург из Москвы, сидя между вагонами поезда

На одном из вокзалов Петербурга полиция задержала молодого человека из Москвы. Он хотел провести отпуск в Северной столице, но не хотел платить за билет.

Об этом пишет пресс-служба УМВД России на транспорте по СЗФО 6 апреля.

Так,19-летний экстремал хотел провести выходные в Петербурге, но денег на билет он не нашел. Поэтому молодой человек решился на отчаянный шаг — добраться из столицы до Петербурга между вагонами высокоскоростного поезда.

Полиция задержала москвича и напомнила ему об опасности подобного передвижения. На молодого человека составили административные протоколы по статьям о «Нарушении требований в области транспортной безопасности» и «Нарушении правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».