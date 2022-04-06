Минобороны: Киев готовит очередную провокацию

Оборонное ведомство считает, что СБУ намерено взорвать хранилище с хлором в Харьковской области и обвинить в этом Россию.

Вечером, 6 апреля, Минобороны РФ поделилось сведениями о том, что Киев готовит провокацию с применением отравляющих веществ.

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что теракт произойдет в городе Первомайский в Харьковской области Украины. По данным ведомства, сотрудники СБУ уже заминировали хранилище с 120 тоннами хлора. Они планируют сдетонировать взрывчатку, а после обвинить во всем Россию.

Ранее мы публиковали материал, в котором собрали небольшие интервью российских военных. Все герои видео — бывшие пленные украинских карателей. Рассказы побывавших там — очередное доказательство, что о никакой гуманности к пленным у ВСУ не было и нет.