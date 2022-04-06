Жителей «девяткино» предупредили об орудующем в районе маньяке-педофиле

В соцсетях распространяется фотография мужчины зрелого возраста. В ориентировке к ней указывается, что его разыскивает полиция по подозрению в растлении детей.
Подобное сообщение публикует группа в ВК «Девяткино online» вечером, 6 апреля.
Если верить появившейся информации, мужчина орудует в Выборгском районе Петербурга. Женщина, которая распространяет сообщения по родительским чатам, заявила, что в один из детсадов в «Озерках» приходил участковый с ориентировкой. Мужчина, изображенный на ней, по словам женщины, подозревается в насилии над детьми.
Информации от профильных силовых ведомств пока не поступала. В комментариях к публикации источника один из пользователей также указал, что полиция обходила район «Гражданки» с аналогичной ориентировкой.