Таксопарки предупредили россиян о скором возвращении «бомбил»

Отрасль сейчас сталкивается со многими проблемами.

Давно прошли времена, когда частными перевозками занимались в основном «бомбилы» — частные таксисты без лицензии, однако, российские таксопарки выражают опасение за благополучие отрасли. Информацию передает РБК.

Так, озабоченность вызывают некоторые серьезные факторы, с которыми сфера сталкивается в последнее время:

повышение платежей по лизинговым договорам;

дефицит и подорожание машин и запчастей;

выросшее ОСАГО; отсутствие роста цен на поездки;

падение спроса на услуги такси, а также текучка кадров.

Тем не менее, эксперты пояснили, что отрасль может выбраться из состояния «убыточной», но для этого нужна поддержка государства и агрегаторов.