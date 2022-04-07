Телеканал «Соловьев.Live» запустил вещание на частотах Euronews

Отмечается, что тематика нового СМИ заявлена как информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту телеканала Euronews по решению Генпрокуратуры в конце марта. СМИ систематически размещало «недостоверную общественно значимую информацию о проводимой ВС России специальной военной операции», пояснили РБК в службе.

В начале марта YouTube заблокировал каналы «Соловьёв Live» и «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Причиной назвали «нарушение условий использования видеохостинга». В конце марта журналист попал под санкции Евросоюза.