Телеканал «Соловьев.Live» запустил вещание на частотах Euronews

Отмечается, что тематика нового СМИ заявлена как информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту телеканала Euronews по решению Генпрокуратуры в конце марта. СМИ систематически размещало «недостоверную общественно значимую информацию о проводимой ВС России специальной военной операции», пояснили РБК в службе.
В начале марта YouTube заблокировал каналы «Соловьёв Live» и «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Причиной назвали «нарушение условий использования видеохостинга». В конце марта журналист попал под санкции Евросоюза.
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05.04.2022 207