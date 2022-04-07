Стало известно по какому расписанию в Выборг будут ходить туристические автобусы

Автобусы будут отправляться от городского железнодорожного вокзала.
Как сообщили в администрации парка Монрепо, если вы хочете попасть на туристический автобус надо на железнодорожном вокзале Выборга свернуть направо. Там будет ждать белый экскурсионный автобус с изображениями достопримечательностей города.
Расписание автобусов следующее:
- Отправление автобуса от Железнодорожного вокзала: 09:30 (выходные и праздничные дни), 10:00, 11:00, 12:15, 13:15, 14:15 (выходные и праздничные дни), 15:15, 16:15, 17:15, 18:15 (выходные и праздничные дни).
- Отправление из Монрепо: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
- Расписание формирования экскурсионных групп в музее-заповеднике «Парк Монрепо»: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
В администрации отметили, что количество человек в группе не может превышать 25-ти. Большее количество гостей парк принять не сможет.
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