Журналистов из Ленобласти познакомили с работой «Игора Драйв»

Представители средств массовой информации Ленобласти отправились в Приозерский район, где посетили автодром «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, площадь Центра, начавшего работу два года назад, составляет около 100 гектаров, на которых расположены десять профессиональных трасс различной конфигурации и комплекс сооружений. Созданы идеальные условия для шоссейно-кольцевых гонок, ралли-кросса, парных гонок, дрифта, картинга, мотокросса, супермото, эндуро… При строительстве использовались самые передовые технологии, соблюдались высочайшие стандарты безопасности.

На сегодняшний день комплекс может принимать все главные мировые первенства по гонкам. Сейчас главная трасса автодрома удлиняется на один километр. Реконструкция завершится уже этим летом.

Большой популярностью пользуются трассы для картинга и контраварийной подготовки. Для презентационных целей создан парк внедорожников — своего рода испытательный полигон с разнообразными препятствиями для проверки возможностей автомобиля. Дети и любители могут научиться азам и посоревноваться на специальных учебных трассах.

Журналистам рассказали о проекте, показали комнату, где осуществляется рейс-контроль всех трасс, познакомили с основными объектами «Игора Драйв»: ралли мото центром, центром контраварийной подготовки и картинг центром.