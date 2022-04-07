Полицейские приехали в Беседу за вором, а нашли… узника?

По информации ivbg.ru, 5 апреля оперативники уголовного розыска приехали в поселок Беседа Волосовского района. Арендатора квартиры собирались задержать за кражу мобильного телефона.

За дверью квартиры слышался шум, однако полицейским никто не открыл. Спустя несколько часов в полицию обратился родственник хозяина жилища. По его словам, там против воли удерживали мужчину.

Вскрыв дверь, полицейские нашли внутри 26-летнего хозяина квартиры. Рядом был 38-летний арендатор, который не выпускал его. Установлено, что подозреваемый ранее носил другую фамилию и семь раз привлекался к ответственности за кражи, разбой, умышленное повреждение имущества и насилие в отношении представителя власти.