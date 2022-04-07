Фото: двое погибли в лобовом ДТП возле Лодейного Поля

По информации ivbg.ru, 7 апреля около 11:30 на 16 километре дороги «Оять — Алеховщина — Надпорожье — Плотично» в Лодейнопольском районе лоб в лоб столкнулись Lada Largus и тягач марки Volvo.

По предварительным данным, 50-летний водитель тягача с полуприцепом на изгибе дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Largus под управлением 43-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Водителю тягача потребовалась медицинская помощь. Последствия аварии ликвидировала дежурная смена 133 пожарной части.