Мурашко заявил о вероятности новой волны коронавируса в России

Министр здравоохранения РФ не исключает очередную вспышку заболеваемости Covid-19.

РИА Новости. Вероятность новой волны, безусловно, существует. Нужно соблюдать ряд мер, в частности масочный режим, это однозначно помогает и предохраняет, — цитирует слова Мурашко

По словам министра, россиянам необходимо и дальше продолжать вакцинацию и ревакцинацию.

Несмотря на серьезные послабления ковид-ограничений, в Петербурге и Ленобасти до сих пор продолжают уделять внимание безопасности людей. Так, перед началом учебы 22 тысячи ленинградских педагогов прошли тест на наличие коронавируса.

Тем временем, в Петербурге жители продолжают получать сертификаты о вакцинации. Правда, не всегда честным путем. Ранее в Северной столице накрыли схему по массовой подделке QR-кодов, организованной в стенах поликлиники. Организаторам удалось заработать минимум 7,5 млн рублей.