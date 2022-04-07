Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН

Автор: Анастасия Щербакова
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Участие России в Совете по правам человека приостановлено. За это проголосовали 93 государства.

Об этом в четверг, 7 апреля, пишет РИА Новости. Теперь членство России в Совете по правам человека при Генассамблее ООН приостановлено.

За такое решение проголосовало 93 государств, среди которых Сербия и Израиль. Против выступили 24 страны, еще 58 решили воздержаться от решения.

Согласно тексту документа, Генассамблея из-за «действий на Украине» постановляет приостановить права членства России в СПЧ. При этом там сказано, что ГА может «пересмотреть вопрос в случае необходимости».

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07.04.2022 44
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