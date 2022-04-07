На Украине погиб еще один военнослужащий из Ленобласти

47-й регион прощается с военнослужащим из Приозерского района, младшим сержантом Романом Симаковым.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования по случаю гибели в ходе спецоперации на Украине Романа Симакова.

Смелый, волевой человек, он обладал спокойным, рассудительным характером и пользовался большим уважением товарищей по ратной службе, — соболезнует глава региона.

Прощание с воином состоится в 16:15 часов, 8 апреля, в Петербурге в большом зале крематория на Шафировском проспекте, 12А.

Роман Симаков уроженец Узбекистана. В 2018 году он получил российское гражданство, прошел срочную службу в армии и заключил контракт. Служил Роман Симаков в войсковой части в поселке Саперное.

Роман Симаков стал восьмым официально погибшим на Украине из Ленобласти. Во время спецоперации на Украине героически погибли Никита Татаренко, Дмитрий Федосеев, Матвей Вахитов, Юрий Савенков, Андрей Портусь, Павел Позанен, Сергей Солоев, и священнослужитель из Новой Ладоги.