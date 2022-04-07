В Израиле произошел теракт — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Двое неизвестных открыли огонь по людям в центре Тель-Авива.

В сети появились жуткие кадры с места теракта в израильском городе Тель-Авив. Двое мужчин открыли огонь на поражение из боевого оружия. Один из террористов уже нейтрализован. Его сообщник укрылся в одном из домов и ведет огонь по силовикам.

Информации о жертвах в происшествии пока нет. Известно, что четыре человека было госпитализировано с ранениями.

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