В Израиле произошел теракт — видео

Двое неизвестных открыли огонь по людям в центре Тель-Авива.
В сети появились жуткие кадры с места теракта в израильском городе Тель-Авив. Двое мужчин открыли огонь на поражение из боевого оружия. Один из террористов уже нейтрализован. Его сообщник укрылся в одном из домов и ведет огонь по силовикам.
Информации о жертвах в происшествии пока нет. Известно, что четыре человека было госпитализировано с ранениями.
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