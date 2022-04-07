Полиция подтвердила информацию о маньяке-педофиле, до сих пор орудующем на севере Петербурга

Как оказалось, педофил кошмарит жителей нескольких районов Петербурга еще с начала февраля. Его разыскивает полиция за два эпизода растления детей.

В минувшие сутки в соцсетях распространялась фотография мужчины зрелого возраста. В ориентировке к ней указывалось, что его разыскивает полиция по подозрению в растлении детей.

Женщина, которая распространяла сообщения по родительским чатам, заявила, что в один из детсадов в «Озерках» приходил участковый с ориентировкой. Мужчина, изображенный на ней, по словам женщины, подозревается в насилии над детьми.

Выяснилось, что серийный педофил уже совершил тяжкие преступления против половой неприкосновенности детей в феврале. По данным «Комсомольской правды», это произошло 1 и 2 числа месяца в Калининском районе Петербурга. Минувшим днем его уже видели в Девяткино.

Приметы подозреваемого: славянской внешности, рост 170-180 см, светлые волосы, с щетиной на подбородке. Был одет в темно-синюю куртку и джинсы.

Фото: Девяткино online /Александра Харламова