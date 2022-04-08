Выход из СПЧ ОНН: что это значит для России?

Вчера, 7 апреля, на основе результатов голосования Россию на неопределенный период исключили из состава Совета ОНН по правам человека. В этот же день Кремль сообщил о своем желании покинуть международную площадку. Выход из СПЧ ОНН не является необратимым событием. Восстановление членства не исключено. Рассказываем, к чему приведут изменения и как это отразится на России.

Исключение встало на повестку дня, когда международное сообщество обвинило РФ в якобы массовом убийстве мирных украинцев, проживавших в Буче. За то, чтобы исключить Россию из СПЧ ООН проголосовало 93 страны, в числе которых оказались США, страны Евросоюза, Канада, Чехия, Аргентина, Украина, Перу, Чили, Израиль и Молдавия, Сербия и Венгрия. 24 государства обозначили противоположную позицию. Среди них Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Киргизия, Казахстан, Сирия, Вьетнам, Зимбабве, Эфиопия, Куба и КНДР. Нейтральную позицию приняли 58 стран, среди них Армения, Азербайджан, Индия и Саудовская Аравия.

«Резолюция одобрена», — объявили на Генассамблеи ООН по итогам голосования.

Почему Россия решила сообщить о досрочном прекращении полномочий в Совете?

Результаты голосования вызвали неприятие нового решения со стороны нашей страны. РФ заявила, что резолюции содержит «исключительно геополитические приоритеты коллективного Запада», поэтому в ответ Россия сообщила о выходе из СПЧ ООН.

«Я уполномочен сделать следующее заявление: РФ приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека», — озвучил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

К чему приведет выход из Совета ООН по правам человека?

Согласно резолюции ООН 2006 года о создании организации, в СПЧ не предусмотрены никакие обязательства, выплаты или другие процедуры, так как не существует самого понятия «выход». Поэтому, прекращение деятельности России в Совете ООН по правам человека ничего существенно не меняет. РФ осталась без очередной международной площадки для пояснений своих позиций.

Специалист по международному праву, являющийся главой международной практики правозащитной группы «Агора», Кирилл Коротеев отметил, что в конце текущего года у нашей страны заканчивается временные полномочия, поэтому Россия в любом случае не могла продолжать свою деятельность в СПЧ ООН.

Будет ли РФ принимать дальнейшее участие в работе Совета ООН по правам человека?

В Совет входят 47 стран-членов. Они избираются Генеральной ассамблеей. Сейчас не понятно, будет ли Россия участником новых выборов. Заявление о досрочном прекращении полномочий не исключает возможность этого и не говорит в пользу о выдвижении российской кандидатуры.