В 2022 году ОЖД запустит сразу два новых экскурсионных ретро-маршрута.

Один из них — «Летней паровозной прогулки» — будет проходить с Витебского вокзала до станции Царское село и обратно. Второй — «Крепость Орешек» — с Финляндского вокзала до станции Петрокрепость и обратно. Об этом сообщил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Кроме того, ОЖД совместно с музеем-заповедником Великого Новгорода организует экскурсию. Туристы смогут добраться до Новгорода на «Ласточке», а также посетить пешеходную экскурсию по историческим местам города.

Напомним, Северо-Западная пригородная пассажирская компания запустила серию экскурсий по историческим пригородам Петербурга. Пассажиры смогут посетить Пушкин, Петергоф и Зеленогорск.