ЗВО: экипаж упавшего под Лугой самолета жив. Крушение потерпел истребитель МиГ-31

Экипаж потерпевшего крушение реактивного самолета катапультировался.

По информации издания Фонтанка, летчики приземлились в лесу при помощи спасательных парашютов. Их обнаружили с вертолета. Сейчас спасатели пытаются найти место, чтобы приземлиться и забрать экипаж с места десантирования.

Также предварительно подтверждается информация, что крушение потерпел военный истребитель МиГ-31. В Западном военном округе сообщили, что причиной бедствия стала техническая неисправность летательного аппарата.

Ранее мы публиковали кадры с места падения самолета.