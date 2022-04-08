Подробности: самолет, разбившийся в Ленобласти, мог быть военным

На месте крушения был найден баллон с азотом. Обычно они устанавливаются на реактивные самолеты.
Фото: 47news
Кадры с места катастрофы в районе поселка Торковичи Лужского района оказались в распоряжении портала 47news.
В эпицентре крушения обнаружены баллон с сжатым азотом, который используют для реактивного самолета. Предварительно подтверждает версию о падении военного самолета сообщения экстренных служб и свидетельства очевидцев. Местные жители утверждают, что видели парашюты в небе.
Обстоятельства происшествия еще уточняются. Крушение летального средства произошло 8 апреля, у поселка Торковичи Лужского района.