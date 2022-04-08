Необычный олененок впервые дал себя рассмотреть в Ленинградском зоопарке

Детеныш мунтжаков начал осваиваться в стенах Ленинградского зоопарка. На свет он не выходил с момента рождения.

Мунтжаки — род оленей, обитающих только в южной и юго-восточной Азии. Посетителям зоопарка 8 апреля довелось наблюдать уникальную картину — как крошечный оленёнок осваивается на территории его нового дома.

На свет малыш появился в середине января этого года. Для прогулок даже со своими родителями олененок был до недавних пор слишком мал. Теперь маленький мантжук бродит по открытому вольеру и с удивлением разглядывает все вокруг.

Фото: Ленинградский зоопарк Фото: Ленинградский зоопарк Фото: Ленинградский зоопарк Фото: Ленинградский зоопарк