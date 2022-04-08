Необычный олененок впервые дал себя рассмотреть в Ленинградском зоопарке

Детеныш мунтжаков начал осваиваться в стенах Ленинградского зоопарка. На свет он не выходил с момента рождения.
Мунтжаки — род оленей, обитающих только в южной и юго-восточной Азии. Посетителям зоопарка 8 апреля довелось наблюдать уникальную картину — как крошечный оленёнок осваивается на территории его нового дома.
На свет малыш появился в середине января этого года. Для прогулок даже со своими родителями олененок был до недавних пор слишком мал. Теперь маленький мантжук бродит по открытому вольеру и с удивлением разглядывает все вокруг.
Фото: Ленинградский зоопарк
Фото: Ленинградский зоопарк
Фото: Ленинградский зоопарк
Фото: Ленинградский зоопарк
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08.04.2022 46